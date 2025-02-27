В ДТП с автобусом в Рязани пострадала 16-летняя девушка

За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.

Также зафиксировано 23 ДТП с материальным ущербом для автовладельцев. Инспекторы выявили 263 нарушения ПДД, включая один случай управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, а другой был задержан за повторное вождение в нетрезвом виде. Выявлено более 60 случаев использования автомобилей с тонированными стеклами и более 20 нарушений со стороны водителей грузовиков.

26 февраля около 12:30 в Рязани на улице 12-й Район произошло столкновение автомобиля «Киа Рио» и маршрутного автобуса «Лиаз». Столкнулись водитель «Киа Рио», 43-летний житель Рязани, и водитель автобуса, 71-летний рязанец.

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В результате аварии пассажирка автобуса, 16-летняя девушка, пострадала, ей потребовалась помощь медиков. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.