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Фото: vk.com/mil
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За ночь над Рязанской областью уничтожено 7 БПЛА

Алексей Самохин

В ночь на четверг, 17 апреля, над Рязанской областью уничтожено 7 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Всего над российскими регионами сбит 71 вражеский БПЛА.

Больше всего объектов — 49 — уничтожили в Курской области. Также 7 БПЛА сбиты в Орловской области, 4 — в Брянской, 3 — во Владимирской, 1 — в Тульской.

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По информации губернатора Рязанской области, обошлось без пострадавших и материального ущерба. Павел Малков поблагодарил ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона.

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