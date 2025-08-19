Вторник, 19 августа, 2025
Происшествия

За махинации с налогами рязанский бизнесмен может сесть на пять лет

Алексей Самохин
Руководитель одной из рязанских коммерческих компаний предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 74 млн рублей. Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, директор фирмы, которая занимается разработкой карьеров, вносил в налоговые декларации ложные данные. Для этого он использовал фиктивные сделки, чтобы занизить суммы НДС и налога на прибыль. Его действия привели к неуплате более 74 млн рублей в бюджет.

Чтобы возместить ущерб, на имущество организации наложили арест, прокуратура подала иск о возмещении. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Вскоре уголовное дело будет направлено в Касимовский районный суд для рассмотрения.

