За день в приёмный покой Рязанской ОКБ пришли 312 человек, 200 — экстренные пациенты

В понедельник, 10 февраля, в приемный покой Рязанской ОКБ обратилось 312 человек за сутки, из которых 200 — экстренные пациенты. Об этом сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

— Казалось, что поток больных не прекратится, а на улице стояла целая стоянка машин скорой помощи. Но, несмотря на интенсивную нагрузку, никто не остался без внимания! — пишет автор поста.

Каждый экстренный пациент был осмотрен врачом, в случае необходимости проводились дополнительные исследования, включая лабораторные анализы, УЗИ, КТ, рентгенографию, МРТ и т.д. Пациенты также получали консультации узких специалистов в зависимости от их состояния.

Те, кто нуждался в госпитализации, были госпитализированы в профильные отделения. При отсутствии показаний для госпитализации давались рекомендации по амбулаторному лечению и дальнейшему наблюдению.

— Мы регулярно сталкиваемся с такими вызовами! 13 января количество обращений составило 351, из них 229 – экстренные пациенты, большинство в тяжелом состоянии, — пишет автор поста. Реклама

В ответ на растущий поток пациентов были приняты меры для ускорения постановки диагноза и сокращения времени пребывания в приемном покое. В больнице увеличили штат терапевтов и хирургов, расширили возможности лаборатории, приняли ряд мер организационного характера, которые позволили ускорить процесс диагностики .