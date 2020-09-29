Жену новосибирского главврача запытали до смерти

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства супруги главного врача Искитимской районной больницы в Новосибирской области, передает телеканал РЕН ТВ.

На теле женщины нашли следы пыток: у нее оказалось изуродовано лицо, сломана нижняя челюсть, а руки и ноги – связаны поясом от халата и бельевой веревкой.

По одной из версий, грабители ворвались в дом, когда хозяйка спала. Ее пытали, чтобы узнать, где лежат ценные вещи. Злоумышленники похитили украшения и сейф, в котором лежали десять тысяч евро и полмиллиона рублей.

Сообщается, что муж погибшей на выходные уезжал на охоту. Она более 30 лет отдала медицине, спасая жизни.