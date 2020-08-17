Женщина заперла в квартире двух маленьких детей

В городе Надыме спасли двух маленьких детей, которых мать оставила одних в квартире. Об этом сообщила телекомпания «Ямал-регион».

Маленького мальчика очевидцы заметили в окне на шестом этаже многоэтажке. Абсолютно голый ребёнок в любой момент мог упасть вниз.

Рабочие Мират и Руслан вели благоустройство в микрорайоне «Олимпийский». Натянув внизу палас, они побежали в подъезд и попытались выломать топором железную дверь.

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В этом время на место прибыли пожарные. При помощи автолестницы спасатель поднялся наверх и проник в помещение. В квартире находилось двое детей – мальчик, который высовывался из окна, и девочка.

Сообщается, что сейчас близнецы в больнице. Их состояние удовлетворительное. Мать детишек сейчас ищут.