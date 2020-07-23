Женившегося на 14-летней девочке «имама» отправили в колонию

В Татарстане суд приговорил мнимого имама из Черемшанского района, взявшего в жены 14-летнюю девочку. Об этом пишет портал «Вести».

Сообщается, что 29-летний Расул Салихов познакомился с подростком летом 2018 года в мусульманском лагере. В апреле следующего года в селе Лашманка он прочитал никах (обряд мусульманского бракосочетания), заключив брак с девочкой.

История вызвала резонанс после того, как Салихов представился имамом местной мечети. По данным Духовного управления мусульман Татарстана, он лишь принимал участие в деятельности сельской мечети, но не стоял во главе.

На него завели уголовное дело за половую связь с несовершеннолетней, хотя девочка продолжала жить в доме отца, а экспертизы не подтвердили сексуальных контактов между возлюбленными.

Отметим, что мужчину приговорили к четырем годам колонии. Ему запретили в течение трех с половиной лет занимать должности, связанные с работой с детьми.