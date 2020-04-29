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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), задержан бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. 

По данным следствия, в период 2018-2019 годов Сергей Пугин, являясь первым заместителем губернатора Курганской области – директором департамента агропромышленного комплекса Курганской области, действуя в сговоре с Вячеславом Розниным, занимавшим должность заместителя главы Шадринского района, организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика – ООО «Мультипласт».

Следствием установлено, что обвиняемые с целью создания видимости полного и своевременного освоения бюджетных средств, выделенных Курганской области из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», достоверно зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования со стороны подрядчика по объектам строительства в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района, которые в связи с этим не были готовы к вводу в эксплуатацию, используя вопреки интересам службы свои служебные полномочия, произвели их полную оплату.

При этом строительство объектов до настоящего времени не завершено, в эксплуатацию они не введены, а федеральные средства в результате незаконных действий чиновников перечислены в адрес ООО «Мультипласт», где частично похищены. Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ России на территории городов Кургана и Шадринска проведены обыски, в том числе по месту жительства Сергея Пугина и Вячеслава Рознина, а также должностных лиц организации-подрядчика. В ходе указанных мероприятий изъяты имеющие доказательственное значение для уголовного дела предметы и документы.

По результатам проведенного комплекса следственных и оперативных действий 29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Вячеслав Рознин, директор ООО «Мультипласт» Иван Шумский и иные соучастники преступления ранее были задержаны в рамках уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества.

В настоящее время следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении Пугина меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, с целью возмещения ущерба, причиненного указанными преступлениями, органами предварительного следствия будет инициирован вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемого.

В ходе расследования уголовного дела также будет проверена причастность Сергея Пугина к совершению других коррупционных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

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