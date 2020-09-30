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Можно ли восстановиться в вузе после того, как забрал документы?

7info7

РИА «7 новостей» совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы рязанцев. На этот раз ответ на вопрос нашего читателя даёт помощник прокурора Советского района Елена Черкасова.

Три года назад я забрал документы из института, так как посчитал, что выбрал не ту профессию. В настоящее время мое мнение изменилось. Могу ли я как-то восстановиться на обучение в своем институте?

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой организации.

Для восстановления в образовательной организации необходимо подготовить документы (паспорт, иной документ, удостоверяющий личность, документы об образовании, справку о периодах обучения в вузе и др.)  и обратиться с соответствующим заявлением в образовательную организацию.

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