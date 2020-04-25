Заключенные пытались устроить беспорядки в колонии в Уфе

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В УФСИН России по Республике Башкортостан прокомментировали инцидент, который произошел 20 апреля в одной из исправительных колоний региона.

В учреждении для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления шестеро отказались выполнять законные требования. В частности, они нецензурно выражались, не пускали сотрудников колонии в помещение отряда, требовали свободного перемещения по учреждению и использования средств сотовой связи.

После беседы с руководством ФСИН, представителями прокуратуры и Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества осужденные отказались от своих незаконных требований.

Материальный ущерб исправительному учреждению не причинен. В настоящее время ведомством проводится проверка.

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