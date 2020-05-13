В подвале жилого дома в Липецке найден труп

Под квартирами жилого дома в Липецке слесарь нашёл труп. Незадолго до этого местные жители пожаловались на неприятный запах. Это и стало причиной проверки подвала. Тело находилось в странном положении, пишет Регион Онлайн.
Жуткую находку сделали в одном из домов по улице Циолковского. После жалоб жильцов на обход помещения отправился слесарь управляющей компании. Когда мужчина спустился в подвал, он не сразу обнаружил труп. Сперва мертвеца он принял за мешок.
Мёртвый мужчина находился в очень странной позе. Тело его располагалось в сидячем положении, головой мертвец упирался в землю. Слесарь незамедлительно вызвал полицию.
Сейчас по данному факту проверку проводят правоохранители. Причины смерти устанавливаются.
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