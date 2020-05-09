Тело липчанина нашла в мешке в реке Дон

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В реке Дон найдены останки парня, который пропал в Липецкой области. Страшную находку сделал житель села Новоникольское во время прогулки с собакой по набережной.

В апреле стало известно о бесследной пропаже молодого человека. Следователям удалось выяснить, что незадолго до гибели парень выпивал в компании приятеля. Во время застолья мужчины поссорились, и один из них схватился за топор. Несколько раз он ударил им оппонента.

Тело парня злоумышленник вывез на машине к реке. Там он ударил его по голове кирпичом, положил в мешок и выбросил в реку.

В отношении подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии, пишет МОЁ online.