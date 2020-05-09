Суббота, 9 мая, 2020
18.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Тело липчанина нашла в мешке в реке Дон

7info7

Школьник-сутенёр «развёл» на деньги жителя Набережных Челнов

Новости мира
Житель Набережных Челнов, решивший заказать проститутку, повёлся на уловку школьника и перечислил ему деньги. Мужчина наткнулся на сайт с...
Узнать больше

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Власть
Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя нормально. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Борис Беляков.  По информации...
Узнать больше

Yota запустила проект про самоизоляцию, который ничего не советует

Новости мира
Yota запустила проект easy.yota.ru, чтобы подбодрить пользователей и отвлечь от плохих новостей. «Мы не хотим рассказывать пользователям, как правильно...
Узнать больше
-

В реке Дон найдены останки парня, который пропал в Липецкой области. Страшную находку сделал житель села Новоникольское во время прогулки с собакой по набережной.

В апреле стало известно о бесследной пропаже молодого человека. Следователям удалось выяснить, что незадолго до гибели парень выпивал в компании приятеля. Во время застолья мужчины поссорились, и один из них схватился за топор. Несколько раз он ударил им оппонента.

Тело парня злоумышленник вывез на машине к реке. Там он ударил его по голове кирпичом, положил в мешок и выбросил в реку.

В отношении подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии, пишет МОЁ online.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Появились кадры парада военной техники в Рязани

Новости Рязани
Технику, переданную министерством обороны, провезли по всем районам Рязани. Она станет первого в регионе парка военной техники.
Узнать больше

Николай Любимов лично поздравил ветеранов ВОВ

Власть
В День Победы губернатор Николай Любимов лично поздравил супружескую пару ветеранов ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Узнать больше

«Цветы на поле боя…»

Акценты
В субботу, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, РИА «7 новостей» публикует эссе потомков юных свидетелей Великой Отечественной...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились кадры парада военной техники в Рязани

Новости Рязани
Технику, переданную министерством обороны, провезли по всем районам Рязани. Она станет первого в регионе парка военной техники.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН. День Победы

Новости Рязани
Сегодня, в День Победы, мы предлагаем вашему вниманию видеозапись эфира специального выпуска марафона #МЫожидаемКВН, посвящённого 75-летию Великой Победы.  Участниками...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 85 заболевших коронавирусом

Коронавирус ТОП
В субботу, 9 мая, стало известно ещё о 85 заболевших COVID-19 в Рязанской области. Информация об этом появилась на каналах оперативного штаба...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

«Цветы на поле боя…»

Акценты
В субботу, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, РИА «7 новостей» публикует эссе потомков юных свидетелей Великой Отечественной...
Узнать больше

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

Акценты
Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
Узнать больше

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+