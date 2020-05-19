Страдающая депрессией мать задушила сына из-за запоров

Стали известны подробности преступления, которое произошло в Коломне. Женщину подозревают в убийстве сына. Об этом пишет портал Nation News.
Сообщается, что хозяин квартиры, который сдавал жилье посуточно, обнаружил в ней мертвого ребенка. Рядом с телом лежала записка. В ней мать рассказала, что ее сыну постоянно ставили уколы из-за проблем с кишечником. У него были запоры, он не мог принимать грудное молоко.
Отмечается, что у 24-летней женщины была послеродовая депрессия. Постоянные слезы и крики ребенка травмировали женщину.
По предварительной версии, после очередной поездки в больницу она решила остановиться в арендованной квартире, где и произошло преступление. Ведется розыск женщины.
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