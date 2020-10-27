Любовник матери жестоко избил ее 3-летнего сына под Волгоградом

В Волгоградской области задержали местного жителя, который подозревается в жестоком избиении 3-летнего ребенка своей сожительницы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Волжском. Мальчика доставили в больницу поздно вечером 24 октября. Полицейские заподозрили в избиении малыша 38-летнего мужчину. Речь идет о сожителе матери ребенка. Он ранее судим за убийство, нигде не работает.

По версии следствия, в тот вечер злоумышленник вернулся домой пьяным, увидел испорченные ребенком обои и стал бить его по голове и лицу.

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Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В настоящее время избирается мера пресечения в отношении задержанного.