Новости России

Беспилотники атаковали Липецкую область, погибла женщина, есть раненые

Алексей Самохин
Во вторник, 14 апреля Елец подвергся атаке беспилотников. Подробности сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Артамонов выразил соболезнования её родным и близким.

Ещё пятеро жителей пострадали. Четверо из них госпитализированы, всем оказывается медицинская помощь. Обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах.

В селе Долгоруково упавший беспилотник спровоцировал пожар в жилом доме. Жильцов успели эвакуировать, пострадавших нет. Люди находятся у родственников. Огонь потушен.

На местах работают экстренные и оперативные службы. Главы муниципалитетов в ближайшее время оценят ущерб и организуют материальную помощь пострадавшим.

Предыдущая статья
Река Совка затопила стадион «Спартак» в Спас-Клепиках, ворота ушли под воду
Следующая статья
Военные хотят повторить «Ирак-2003» против Ирана, но это путь к катастрофе

Популярные материалы

Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...

Темы

Общество

На одной из улиц Рязани 14 апреля отключат холодную воду

Водоканал Рязани сообщил об отключении холодной воды во вторник, 14 апреля. 
Политика

Подоляка объяснил, почему Трампу пора присваивать очередное звание

Этой ночью цена российской нефти Urals скачком выросла на 20% и достигла 115 долларов за баррель. Причина — введённая флотом США двойная блокада Ормузского пролива, отрезавшая танкеры Персидского залива от мирового рынка.
Здоровье

Косметолог объяснила, почему похудение на модных препаратах превращает лицо в «оземпик-фейс»

Резкое похудение на препаратах семаглутида оборачивается неожиданной проблемой: лицо теряет объём и выглядит осунувшимся. Врач-косметолог объяснила, как этого избежать и что делать, если изменения уже есть.
Общество

Верховный Суд защитил рязанскую пенсионерку, удержания ниже прожиточного минимума признаны незаконными

Верховный Суд признал незаконными удержания из пенсии рязанской пенсионерки: с её 13 тысяч рублей списывали долги, не оставляя денег даже на еду. Это решение касается каждого, кто получает пенсию и имеет задолженности.
Происшествия

Соцсети: Жёсткая драка произошла в Рязани, на месте скорая 

По словам автора поста, подрались пьяные мужчины. Инцидент случился около магазина «Красное и белое», на месте замечена скорая помощь.
Политика

Военные хотят повторить «Ирак-2003» против Ирана, но это путь к катастрофе

Саудовская Аравия всерьёз обсуждает полномасштабное вторжение в Иран по образцу операции 2003 года в Ираке. Военные аналитики объясняют, почему этот план может обернуться катастрофой для самого Эр-Рияда.
Происшествия

Река Совка затопила стадион «Спартак» в Спас-Клепиках, ворота ушли под воду

Река Совка вышла из берегов и затопила стадион «Спартак» в Спас-Клепиках. Вода дошла до здания спортшколы, вход на стадион закрыт.
Транспорт и дороги

Минтранс ответил на жалобу о состоянии дороги от Тумы в сторону Касимова

Работы по содержанию выполняем исходя из лимитов финансирования, — пишут чиновники. — В строительном сезоне текущего года профинансировать замену слоя износа на трассе от Тумы до Касимова не удалось.

