Во вторник, 14 апреля Елец подвергся атаке беспилотников. Подробности сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Артамонов выразил соболезнования её родным и близким.

Ещё пятеро жителей пострадали. Четверо из них госпитализированы, всем оказывается медицинская помощь. Обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах.

Реклама

В селе Долгоруково упавший беспилотник спровоцировал пожар в жилом доме. Жильцов успели эвакуировать, пострадавших нет. Люди находятся у родственников. Огонь потушен.

На местах работают экстренные и оперативные службы. Главы муниципалитетов в ближайшее время оценят ущерб и организуют материальную помощь пострадавшим.