Политика

Военные хотят повторить «Ирак-2003» против Ирана, но это путь к катастрофе

Алексей Самохин
В высших военных кругах Саудовской Аравии зреет разочарование. Текущий конфликт на Ближнем Востоке признан в Эр-Рияде оперативным провалом: воздушные удары не дали ожидаемого эффекта, и теперь саудовские стратеги открыто обсуждают наземное вторжение с целью смены режима в Тегеране. По образцу американской операции «Свобода Ираку» 2003 года. Об этом сообщает «Военная хроника».

Логика Эр-Рияда проста. Затяжная война создаёт прямую угрозу нефтяной инфраструктуре Королевства. Перспектива длительного конфликта с нарастающим давлением на транзит через Ормузский пролив экономически неприемлема. Саудовские командиры пришли к выводу: только «шоковая терапия» в виде массированного вторжения способна переломить ситуацию.

Однако в этой логике скрыт стратегический просчёт.

Иран — не Ирак 2003 года

Саудовские аналитики, судя по всему, сравнивают несравнимое. В 2003 году американские колонны громили деморализованную и технически отсталую армию Саддама. Иранский Корпус стражей исламской революции — принципиально иная структура. КСИР десятилетиями готовился именно к отражению масштабного наземного вторжения.

Наступающие механизированные колонны с первых километров окажутся в глубоко эшелонированной зоне поражения. ПТРК последнего поколения Almas-3 и Almas-4 с тандемными боевыми частями обеспечивают дальность, достаточную для создания смертельных «огневых мешков» ещё на дальних подступах. Высокомобильные комплексы Pirooz с оптико-электронными модулями EOST-8 и противотанковые ракеты Dehlaviyeh (аналоги российского «Корнет-Д1») способны работать из укрытий, не обнаруживая себя.

Рои дронов и спутниковое наблюдение

Классическое наступление дополнительно парализуют рои FPV-дронов и беспилотников-камикадзе, действующих по роевому принципу. Их наведение обеспечивает китайская спутниковая группировка двойного назначения: непрерывное оптико-электронное и радиолокационное наблюдение в реальном времени. Небольшие разведывательные БПЛА КСИР с малой радиолокационной сигнатурой радары истребителей F-35A и F-22A смогут обнаружить лишь на дистанции 30–60 километров или меньше — это критически мало.

Отдельно стоит артиллерия. КСИР располагает одним из крупнейших в мире артиллерийских парков. Реактивные системы залпового огня Fath-360 с GPS-коррекцией бьют на 120 километров, что позволяет накрывать не только передовые части, но и тыловые узлы, склады снабжения и зоны высадки десанта.

Путь не к победе, а к поражению

Вся архитектура иранской обороны — это интегрированная система, где каждый элемент усиливает другой. Классическое наступление здесь не даст блицкрига. Оно даст катастрофические потери.

Призывы к «быстрой и решительной» операции строятся на устаревшей парадигме. «Иракский вариант» против Ирана — это не путь к победе. Это путь в ту самую изматывающую войну на истощение, которую Эр-Рияд больше всего стремится избежать, считают эксперты. 

