Буйный мужчина с COVID-19 не пускал врачей в свою квартиру

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Скандальный инцидент с участием мужчины с COVID-19 случился в Петрозаводске. Больной не пускал в свою квартиру врачей, которые должны были взять мазки для теста на коронавирус у его домочадцев.

Как пишет местное издание, ранее мужчина обратился к медикам с плохим самочувствием. Ему сделали тест на COVID-19, результат оказался положительным. От предложенной госпитализации инфицированный отказался.

Так как в квартире с ним проживает супруга, работающая в магазине, а также трое мужчин, по месту жительства заболевшего была направлена группа медиков для забора биологического материала. Однако инфицированный отказался пускать врачей свою квартиру. Более того, он снимал происходящее на камеру и заявил, что его супруга выйдет на работу.

К буйному местному жителю приехали полицейские и представители Роспотребнадзора. Только после их вмешательства в конфликт врачам удалось взять пробы для тестов.

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