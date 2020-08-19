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Новости мираПроисшествия

«Воскресшая» в морге женщина умерла в Курске

Никита Брыкин

Умерла 81-летняя жительница Курска, которая оказалась живой после того, как ей неправильно диагностировали смерть и по ошибке поместили в морг. Об этом пишет «КП».

Сообщается, что женщину обнаружили на следующее утро, когда пришедшая в морг сотрудница увидела живую пациентку на полу. Утверждается, что женщина внезапно схватила работницу за руку.

Пенсионерка попала в больницу с болями в животе. У нее диагностировали непроходимость, сделали операцию, после которой та якобы не подавала признаков жизни.

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После случившегося в морге женщину перевели в областную больницу. Накануне племянница пациентки заявила, что ее родственница скончалась.

Утверждается, что после произошедшего глава больницы, в которой женщина «воскресла», ушел в отпуск. Следователи проводят проверку.

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