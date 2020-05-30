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В Уфе тяжелобольной ребенок не может получить помощь в РДКБ – СМИ

Никита Брыкин
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Портал «ГорОбзор.ру» рассказал историю двухлетнего мальчика, который не может получить необходимое лечение главном детском медицинском учреждении Башкирии.

По словам его мамы, пульмонологи в РДКБ в Уфе не в должной мере оказывают помощь и игнорируют состояние ребенка, сваливая симптоматику на прежний диагноз мальчика – онкологию.

Сообщается, что у ребенка диагностировали неверифицированную глиому ствола головного мозга. Развитие опухоли удалось остановить во время лечения в Петербурге. В конце марта у мальчика появились хрипы. Причину в состоянии мальчика определяют в его старом диагнозе. Женщина отмечает, что опухоль не увеличилась и никак не влияет на дыхательные пути.

«В Уфе при поступлении пульмонологи открестились от нас, сказав, что это причина роста опухоли. И слушать не хотели, в чем у нас причина, и что нас беспокоит», – считает она.

Портал направил запрос в Минздрав Башкирии.

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