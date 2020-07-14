В Татарстане педофил полтора часа насиловал девочку, обещав купить ей телефон

В больницу Татарстана попала 7-летняя девочка, которая стала жертвой избиения и изнасилования. Об этом пишет портал «KazanFirst» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Азнакаево. По предварительной версии, насильник приметил девочку, когда делал ремонт в подъезде дома, в котором она проживает. Он полтора часа мучил девочку, обещав купить ей телефон. В Сети появилось фото предполагаемого злоумышленника.

«Делал кому-то ремонт в подъезде, туда и затащил», – рассказал собеседник.

Отмечается, что девочка была госпитализирована в медучреждение Лениногорска с сотрясением и повреждениями на голове и лице. Сейчас ребенок выписан из больницы.