В Смоленской области лихач сбил пьяных подростов на «зебре»

Велижский районный суд вынес приговор по делу в отношении 47-летнего автолюбителя, который обвинялся в наезде на молодых людей, пишет «Readovka».

Инцидент произошел вечером 8 марта прошлого года. Водитель решил внезапно перестроиться прямо на встречную полосу. На полной скорости мужчина снес двух подростков. В этот момент они пересекали проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Несовершеннолетние получили множество тяжелых повреждений.

Выяснилось, что оба пострадавших в момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Суд приговор водителя к двум годам лишения свободы. С подсудимого также взыскали 140 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Его лишил прав на год.