В Самаре уволили воспитателя, которая выкинула ребенка из коляски

Воспитатель самарского дома малютки, выкинувшая ребенка из коляски, уволена с работы, пишет РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео из дома ребенка «Солнышко». На кадрах видно, как во время прогулки сотрудница учреждения выкидывает малыша из игрушечной коляски. При этом ребенок продолжал лежать, а женщина сидела и не помогала ему. За происходящим наблюдала другая воспитатель. Ее также уволили.
Отмечается, что ранее воспитатели не привлекались к дисциплинарной ответственности. Организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины проступка.
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