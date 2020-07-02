В Самаре уволили воспитателя, которая выкинула ребенка из коляски

- Advertisement -

Воспитатель самарского дома малютки, выкинувшая ребенка из коляски, уволена с работы, пишет РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео из дома ребенка «Солнышко». На кадрах видно, как во время прогулки сотрудница учреждения выкидывает малыша из игрушечной коляски. При этом ребенок продолжал лежать, а женщина сидела и не помогала ему. За происходящим наблюдала другая воспитатель. Ее также уволили.

Отмечается, что ранее воспитатели не привлекались к дисциплинарной ответственности. Организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины проступка.