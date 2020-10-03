В Самаре из-за ошибки врача умерла годовалая девочка

В суд передали уголовное дело против врача, по ошибке которого в Самаре умерла годовалая девочка, передает «КП».

Страшная трагедия произошла почти три года назад. Зимой ребенок простудился. После посещения врачей малышка скончалась. По версии следствия, ее отвезли в городскую детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой. Там ее осмотрела врач-педиатр приемного отделения.

«Она оценила состояние девочки, доставленной с признаками ОРВИ, как удовлетворительное. В ходе разбирательств такое решение было признано необоснованным, — рассказали в Генпрокуратуре.

Медик отказала семье маленькой пациентки в госпитализации. Родители поехали домой, даже и не подозревая, что ситуация ухудшится. В этот же день ребенок в тяжелом состоянии повторно был доставлен в другую больницу Самары. Там, несмотря на все принятые меры, он скончался.