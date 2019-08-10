В Орле школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

Суд вынес приговор в отношении учителя физкультуры. Он не обеспечил при проведении урока достаточной безопасности при выполнении первоклассницей упражнения на шведской стенке.

Инцидент произошел в школе №51 в Орле. Сообщается, что школьница упала и получила компрессионный перелом тел 12 грудного, а также 1,2 и 3 поясничных позвонков.

После стационарного лечения девочка находилась на амбулаторном лечении, обучение проводилось на дому. По решению суда школа выплатит родителям 175 тысяч рублей, пишет портал «Орловские новости».