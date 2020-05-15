В Муроме школьник-«зацепер» упал под колеса поезда

Следователи выясняют обстоятельства инцидента на железной дороге в Муроме, в результате которого 13-летний подросток получил травму. Об этом пишет портал «Зебра ТВ».
Сообщается, что инцидент произошел днем 13 мая. По словам очевидцев, подростки решили прокатиться на отправляющемся поезде. Один из них не смог удержаться и упал под железнодорожный состав.
В результате «зацепер» с тяжелыми травмами был он доставлен в реанимацию. По данному факту проводится проверка.
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