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В Москве мужчину ударили молотком и отняли портфель с 20 миллионами

На Тихорецком бульваре в Москве квартет грабителей напал на мужчину и отнял у него портфель с 19,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл днём во вторник, 24 сентября. По данным СМИ, один из нападавших ударил москвича молотком, другие угрожали ему пистолетами. После этого из рук пострадавшего налётчики вырвали портфель с деньгами и побежали в машину. В это время 50-летний мужчина достал свой пистолет и открыл огонь по грабителям. 

Преступники сумели уехать с места происшествия, через некоторое время автомобиль, на котором они скрылись, был найден во дворе жилого дома. Сейчас налётчиков ищут.

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