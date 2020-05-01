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В Липецкой области выявлен ещё 31 заражённый коронавирусом

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Число заражённых коронавирусом в Липецкой области увеличилось на 31 человека. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 

Всего в Липецке и области с начала пандемии зарегистрировано 446 случаев COVID-19. Выздоровели уже 89 человек. К сожалению, два человека скончались. 

Сообщается, что всем заболевшим оказывается необходимая помощь. В случае необходимости пациентов госпитализируют. Люди с лёгкой формой лечатся на дому.

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