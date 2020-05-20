В лесу в Подмосковье нашли мать, задушившую младенца из-за запоров

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Газета «Московский Комсомолец» пишет о задержании 23-летней жительницы Коломны, которая подозревается в убийства ребенка.

Ее нашли утром 19 мая в лесу в Луховицком районе, куда она добрела пешком из Коломны. Ранее она просила незнакомцев позвонить ее мужу и от своего имени попросить прощения за то, что она сделала. Оперативникам удалось выйти на ее след.

По словам очевидцев, женщина сильно замерзла и была не в себе. По ее словам, она не могла вынести мучения сына, который страдал запорами из-за нарушения пищеварения. Для осуществления коварного плана мать тайком сняла квартиру посуточно. Она написала прощальное послание отцу ребенка, а потом задушила малыша полотенцем, держа на руках. Подробности уточняются.