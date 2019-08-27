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В Ленинградской области женщина забила насмерть своего 4-летнего сына

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летней жительнице поселка Барышево Выборгского района Ленинградской области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2018 года женщина со своим четырехлетним сыном находилась по месту жительства в квартире, расположенной на одной из улиц поселка Барышево. Будучи в состоянии алкогольного опьянения в результате внезапно возникшей ссоры женщина избила мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и различным частям тела, причинив  тяжелейшие травмы, от которых ребенок скончался на месте происшествия. Причиной жестокого поведения в отношении ребенка женщина назвала озлобленность, вызванную игрой сына в компьютерные игры.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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