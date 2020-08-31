В Екатеринбурге живодер жестоко избил собаку в лифте

В ночь на 31 августа в Екатеринбурге в лифте одного из домов по улице Латвийская мужчина жестоко избил маленькую собаку. Об этом пишет «КП». Опубликовано видео с места событий.

На кадрах видно, как живодер со всей силы пинает лежащее у входа в подъемник животное – так, что собака отлетает от стены. При этом его пыталась остановить женщина, зашедшая в лифт вместе с мужчиной.

Мужчину забрали в отдел для дачи показаний, а несчастное животное отвезли в ветеринарную клинику.

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Оказалось, что хозяйка собаки – женщина, попавшая на запись с камеры видеонаблюдения. А мужчина рядом с ней – ее сожитель. По данному факту проводится проверка.

Видео — РЕН ТВ