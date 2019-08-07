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В Барнауле студент убил дебошира в общественном транспорте

Суд вынес приговор в отношении 22-летнего студента одного из вузов Барнаула. Его признали виновным в причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в конце октября 2017 года. По версии следствия, водитель автобуса резко затормозил, что не понравилось 51-летнему мужчине. Пассажир обругал его, после чего уже на остановке разбил банкой варенья стекло транспортного средства.

Молодой человек вышел на улицу и стал выяснять отношения с агрессивным мужчиной. Во время конфликта он ударил оппонента по лицу, после чего мужчина упал и ударился головой об асфальт. Травма оказалась смертельной, пишет Байкал 24.

Суд приговорил парня к полутора годам лишения свободы условно.

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