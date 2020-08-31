Участковый изнасиловал капитана полиции в Туле

Портал «Первый Тульский» поделился подробностями изнасилования капитана МВД, дознавателницы отдела полиции «Зареченский», в котором подозревается участковый того же отдела.
Инцидент произошел в Туле. По предварительной информации, 31-летняя полицейский и 27-летний участковый состояли в отношениях и недавно расстались. Ревнивый молодой человек решил отомстить женщине.
Как ранее сообщалось, злоумышленник запихнул жертву в багажник своего автомобиля, вывез в лесополосу и изнасиловал, угрожая побоями.
Сообщается, что участкового уволили из полиции по отрицательным мотивам. По решению суда мужчина заключен под стражу.
Непосредственных руководителей экс-полицейского, а также сотрудников, отвечающих за профилактику противоправных действий среди представителей личного состава, привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.