Участковый изнасиловал капитана полиции в Туле

Портал «Первый Тульский» поделился подробностями изнасилования капитана МВД, дознавателницы отдела полиции «Зареченский», в котором подозревается участковый того же отдела.

Инцидент произошел в Туле. По предварительной информации, 31-летняя полицейский и 27-летний участковый состояли в отношениях и недавно расстались. Ревнивый молодой человек решил отомстить женщине.

Как ранее сообщалось, злоумышленник запихнул жертву в багажник своего автомобиля, вывез в лесополосу и изнасиловал, угрожая побоями.

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Сообщается, что участкового уволили из полиции по отрицательным мотивам. По решению суда мужчина заключен под стражу.

Непосредственных руководителей экс-полицейского, а также сотрудников, отвечающих за профилактику противоправных действий среди представителей личного состава, привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.