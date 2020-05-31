Таксист и его пассажир погибли в ночной аварии в Омске

Накануне ночью на улице Богдана Хмельницкого в Омске произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет портал «НГС55».
По предварительным данным, 27-летний водитель иномарки «Mercedes Benz G500» хотел развернуться возле жилого дома. В этот момент он столкнулся с такси марки «Renault Logan». В салоне авто находились 28-летний водитель и два пассажира — 40-летний мужчина и 39-летняя женщина.
В результате погибли таксист и мужчина-пассажир. Женщине потребовалась госпитализация. Оба водителя были трезвыми. Проводится проверка.
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