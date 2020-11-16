Странный мужчина устроил дерзкий угон полицейской машины

Телеканал РЕН ТВ поделился видео дерзкого угона патрульного автомобиля в Тольятти. Злоумышленника удалось задержать.

Сообщается, что странный молодой человек запрыгнул на водительское сиденье машины, пока автоинспектор неподалеку оформлял ДТП. После этого злоумышленник резко выжал педаль газа и скрылся. Судя по поведению, такая безумная идея пришла ему совсем не на трезвую голову.

Отмечается, что угонщик едва справлялся с управлением. Вероятно, он был пьян или же не умер водить. В итоге он заехал в один из дворов и устроил аварию. В частности, он заехал на тротуар, где к счастью в этот момент практически не было людей. Лишь чудом никто не попал под колеса.

Молодой человек бросил автомобиль и попытался убежать, но его задержали. По некоторым данным, он был в наркотическом опьянении.