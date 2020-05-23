Стало известно о криминальном прошлом захватившего банк в Москве

Телеканалу РЕН ТВ стало известно, что мужчина, накануне захвативший заложников в «Альфа-Банке» в Москве, в 2014 году угнал машину во время тест-драйва и попал в ДТП.
Инцидент произошел в Сочи. Алексей Барышников заказал тест-драйв автомобиля KIA. Во время поездки он высадил консультанта из машины и уехал. Однако в Лазаревском он не справился с управлением и влетел в «КамАЗ».
В отношении него было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник попал в больницу с тяжелыми травмами.
Отметим, что захватчика заложников задержали. Возбуждено уголовное дело.
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