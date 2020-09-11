СК возбудил дело по факту зверского избиения 1,5-годовалого малыша

В Омской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление было совершено в августе 2020 года в ауле Коянбай Таврического района. Неустановленные пока лица неоднократно били и ограничивали свободу 1,5-годовалому мальчику. Ребёнок жил вместе со своей 20-летней матерью в семье у её многодетной знакомой, имеющей трёх детей и беременной четвёртым ребёнком.

Сейчас пострадавший и его мать в больнице. Следователи устанавливают подозреваемых.

Кроме того, проверяется работа органов опеки. Не исключено, что будет возбуждено ещё одного уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным РЕН ТВ, мать мальчика обвинила во всём соседей, якобы они избивали её сына. У соседей другая версия – они заявили, что побои наносила мать. При этом один из очевидцев заявил, что девушка злоупотребляла алкоголем.

Также журналисты пишут, что фотография избитого ребёнка появилась в соцсетях. На снимке видно, что у него сильные травмы головы и рук.