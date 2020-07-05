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Новости мираПроисшествия

«Схватили в зубы и потащили»: стая собак напала на детей в Тольятти

Никита Брыкин
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В Тольятти стая собак напала на маленьких детей, которые играли на площадке. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

Инцидент произошел вечером 4 июля. Сообщается, что трое детей играли, бегая друг за другом во дворе. В какой-то момент собаки нападают на малышей, которые уже заметили псов и пытаются убежать от них.

Отмечается, что одному из друзей не удалось убежать от стаи. Одна из собак схватила его в зубы и потащила назад, после чего к ней присоединились другие.

Животные уже окружили ребенка, когда к нему на помощь прибежали взрослые. Они разогнали собак. Информация о состоянии потерпевшего уточняется.

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