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Школьник стрелял по прохожим в Кемерово из игрушечного пистолета

В психиатрическую больницу отправили подростка, который стрелял по прохожим пластиковыми пулями из игрушечного пистолета в Кемерово. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что 17-летний мальчик попал в ногу 13-летней девочки. Как рассказала ее мать, подросток оскорблял всех, кто делает ему замечания, угрожал пистолетом, а также отбирал деньги у младших.

Отметим, что злоумышленник был задержан. Ранее его уже привлекали к ответственности за мелкое хищение, хулиганство и нанесение побоев.

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