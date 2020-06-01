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Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову добавят статью

Никита Брыкин
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Адвокат Равиль Тугушев сообщил, что солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет предъявлена новая статья. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Адвокат рассказал, что изначально молодому человеку предъявили обвинение в убийстве. Два человека выжили, в результате чего было принято решение разделить обвинение на две части. Так, Шамсутдинову будет предъявлено еще и обвинение в покушении на убийство.

Трагедия произошла 25 октября прошлого года. Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части. Погибли два офицера и шесть сослуживцев. В Минобороны считают, что причиной случившегося стал нервный срыв у солдата.

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