Ради наследства мужчина нанял киллера для любовницы покойного брата

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На Ставрополье утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о приготовлении к убийству по найму. Об этом пишет портал «Регион Online».

Выяснилось, что житель Ессентуков предложил деньги знакомому за то, чтобы он убил сожительницу покойного брата. Женщина мешала ему получить многомиллионное наследство. Кроме того, она создавала препятствие для управления крупным санаторием в Кисловодске.

О планах убийцы стало известно правоохранителям. Они сымитировали огнестрельные ранения на теле женщины и затем показали фото обвиняемому. Заказчика задержали при передаче денег наемному убийце.