Пьяный дядя отрубил пальцы 5-летней племяннице, уронившей телефон

Расследуется уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, отрубил пальцы своей малолетней племяннице. Об этом пишет газета «МК».

Инцидент произошел 31 августа. Сообщается, что пятилетняя девочка вместе с отцом и дядей отправилась на покос. Однако начался дождь, и взрослые решили укрыться в лесу, где принялись распивать спиртное.

Дядя дал племяннице свой телефон, чтобы она играла и не мешала застолью. Малышка случайно уронила и повредила гаджет. Тогда мужчина пришел в ярость. Он потребовал, чтобы девочка положила ладонь на пень, взял топор и отрубил ей два пальца, после чего убежал в лес. В больницу ребенка привез отец, врачи сумели пришить один палец.

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Фигуранта уголовного дела задержали.