Приятели убили семейную пару из-за домашней птицы

В Ростовской области осудили двух человек за жестокое убийство и разбой. Об этом пишет портал «Блокнот».

Инцидент произошел в октябре 2019 года в поселке Глубокий. Злоумышленники решили похитить домашнюю птицу с территории частного дома. На месте преступления их заметила хозяйка участка.

Тогда один из преступников нанес ей имеющимся при себе ножом множественные ранения в область туловища. В результате женщина скончалась. Преступники накинулись и на сожителя погибшей и избили его ногами, деревянной палкой и ножом. От полученных травм он также скончался.

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Убив хозяев частного дома, мужчины смогли похитить имущество. С собой они прихватили куриное мясо, бутылку самогона и индюка.

Суд приговорил одного из убийц к 19 годам в колонии особого режима, другого – к 17 годам в колонии строгого режима.