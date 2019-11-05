Предъявлено обвинение мужчине в убийстве ребёнка в детском саду

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



По версии следствия, 31 октября 2019 года обвиняемый подошел к центральному входу в детский сад ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка-детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО ОП «Святогоръ» дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников. Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали вышеуказанные лица и удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.



Также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП «Святогоръ» в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Охранник свою вину признал частично.



Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого в убийстве ребенка и охранника детского сада меру пресечения в виде заключения под стражу.



Возбуждено и расследуются уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка-детский сад «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).

