Пранкеры пугали прохожих коронавирусом в Магнитогорске

В Магнитогорске местные жители пугали прохожих коронавирусом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Появилось видео так называемого «розыгрыша». На кадрах видно, как падает мужчина, и к нему подбегают два человека в защитных костюмах. Они хватают парня за руки и несут. Некоторые пользователи решили, что упавший мужчина является жертвой коронавируса, который свирепствует в КНР.

<noscript><iframe src="https://ren.tv/video/embed/653458#autoplay=1;" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></noscript>

Блогеры отмечали, что в Китае зараженные также падают в обмороки на улицах. Оказалось, что все это было социальным экспериментом. Некоторые комментаторы предложили привлечь пранкеров к ответственности за то, что они пугают так людей.

Фото — РЕН ТВ