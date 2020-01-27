Пранкеры пугали прохожих коронавирусом в Магнитогорске

В Магнитогорске местные жители пугали прохожих коронавирусом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Появилось видео так называемого «розыгрыша». На кадрах видно, как падает мужчина, и к нему подбегают два человека в защитных костюмах. Они хватают парня за руки и несут. Некоторые пользователи решили, что упавший мужчина является жертвой коронавируса, который свирепствует в КНР.
Блогеры отмечали, что в Китае зараженные также падают в обмороки на улицах. Оказалось, что все это было социальным экспериментом. Некоторые комментаторы предложили привлечь пранкеров к ответственности за то, что они пугают так людей.
Фото — РЕН ТВ