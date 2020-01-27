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В бюджет Рязани внесут изменения

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты обсудили проект изменений и дополнений в статью 11 бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Предполагаемые изменения уточняют порядок доведения лимитов бюджетных обязательств. Об этом сообщает сайт Думы.  

В связи с необходимостью реализации национальных проектов, лимиты на первый год планового периода будут доводиться по мере необходимости принятия соответствующих бюджетных обязательств по расходам на реализацию мероприятий, софинансируемых из вышестоящих бюджетов. 

Кроме того, в статье 11 производится уточнение по доведению лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода на обслуживание муниципального долга.

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