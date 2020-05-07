Полуголые байкерши устроили заезд по улицам Чебоксар

Полицейские установили личности участников скандального заезда по улицам Чебоксар. Об этом пишет телеканал НТВ.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как группа мотоциклистов с девушками на задних сиденьях катается по городу. В какой-то момент они начинают демонстрировать окружающим свои полуобнаженные снизу тела.
В отношении одного из байкеров составлен протокол об «управлении транспортным средством, не зарегистрированном в уставленном порядке». В таких же нарушениях подозревают и других мотоциклистов. Их пассажирок могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.
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