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Полуголые байкерши устроили заезд по улицам Чебоксар

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Полицейские установили личности участников скандального заезда по улицам Чебоксар. Об этом пишет телеканал НТВ.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как группа мотоциклистов с девушками на задних сиденьях катается по городу. В какой-то момент они начинают демонстрировать окружающим свои полуобнаженные снизу тела.

В отношении одного из байкеров составлен протокол об «управлении транспортным средством, не зарегистрированном в уставленном порядке». В таких же нарушениях подозревают и других мотоциклистов. Их пассажирок могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.

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