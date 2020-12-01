Вторник, 1 декабря, 2020
-2.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Подозреваемый в 26 убийствах «казанский маньяк» рос в нормальной семье – соседка

7info

Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей подозреваемого.

Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. По данным следствия, задержанный, 38-летний житель Казани Радик Тагиров, работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Он дает признательные показания, заявили в следствии.

На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал людей и похищал сбережения.

«Он (Радик Тагиров — ред.) в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе», — отметила соседка.

По словам женщины, ничего плохого про Тагирова она сказать не может.

Она рассказала, что родители предполагаемого преступника, а также соседи тяжело переживают ситуацию. «Как узнали, так все в шоке. На лекарствах сидим», — добавила соседка.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

Появилось видео пожара в магазине «Дикси» в Рязани

Появилось видео с места пожара в магазине «Дикси» в Рязани. Запись от очевидца опубликовал портал progorod62.ru. Напомним, пожар в...
Узнать больше
Новости Рязани

Мэрия назвала причину массовой остановки троллейбусов в Рязани

В пресс-службе администрации Рязани отметили, что электричества не было с 07.10 до 08.00. После этого была подключена резервная линия, троллейбусы возобновили работу.
Узнать больше
Новости Рязани

Выросло число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

На 18.30 понедельника, 30 ноября, в больницах Рязани и области находятся 522 пациента с COVID-19, в том числе 6 детей.
Узнать больше
Новости Рязани

ЖФК «Рязань-ВДВ» продолжит свою работу

Любимов и глава РФС Александр Дюков договорились, что Рязанская область сохранит финансирование клуба.
Узнать больше
Новости Рязани

Мэрия Рязани сообщила информацию о числе заболевших коронавирусом в городе

На 12 часов 25 ноября в Рязанской области было зарегистрировано 13 тыс 467 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели с начала пандемии 7 тыс 45 жителей.
Узнать больше
Новости Рязани

В бюджет Рязани внесены изменения

В частности, доходы бюджета увеличиваются на 255 тыс. рублей за счет поступлений в бюджет остатков субсидий прошлых лет.
Узнать больше
Новости Рязани

В Ряжске проверили соблюдение масочного режима

Во вторник, 1 декабря, в Ряжске прошли контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования. Об этом сообщила оперативная группа регионального...
Узнать больше
Новости Рязани

На снос аварийного дома в центре Рязани дали 14 лет

Дом №31 на улице Радищева в Рязани признан аварийным и подлежащим сносу. Постановление городской администрации опубликовано в среду, 25 ноября, в газете...
Узнать больше
Новости мира

Казанский маньяк заявил, что начал убивать из-за голода и жизни на улице

Радик Тагиров, задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин, заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на...
Узнать больше
Новости Рязани

Гордума передала в безвозмездное пользование несколько помещений в Рязани

Также одобрена передача муниципальных помещений в безвозмездное пользование Высшей школе народных искусств, Рязанской областной специальной библиотеке для слепых, Дирекции благоустройства города.
Узнать больше
Новости Рязани

В мастерской Центра пчеловодства под Рязанью обнаружен труп мужчины

В мастерской Центра пчеловодства под Рязанью обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает МК в Рязани. Умершему было ...
Узнать больше
Новости Рязани

На трассе М5 в Рязанском районе произошло массовое ДТП

По словам очевидца, авария случилась в Турлатове на полосе движения в сторону от Рязани. Столкнулись фура и несколько легковых автомобилей.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+