Подозреваемый в 26 убийствах «казанский маньяк» рос в нормальной семье – соседка

Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей подозреваемого.

Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. По данным следствия, задержанный, 38-летний житель Казани Радик Тагиров, работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Он дает признательные показания, заявили в следствии.

На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал людей и похищал сбережения.

«Он (Радик Тагиров — ред.) в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе», — отметила соседка.

По словам женщины, ничего плохого про Тагирова она сказать не может.

Она рассказала, что родители предполагаемого преступника, а также соседи тяжело переживают ситуацию. «Как узнали, так все в шоке. На лекарствах сидим», — добавила соседка.