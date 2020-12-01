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Педофил надругался над девочкой под угрозой убить кошку на ее глазах

Никита Брыкин

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Саратова, обвиняемого в педофилии, пишет портал «Взгляд-инфо».

По данным следствия, мужчина в поселке Юбилейный Волжского района выслеживал несовершеннолетних девочек, которые гуляли без сопровождения взрослых.

В частности, 10 июня злоумышленник напал на 8-летнюю девочку, которая возвращалась из магазина. Педофил совершил в отношении нее действия сексуального характера, удерживая ребенка в лифте.

Выяснилось, что летом прошлого года на улице Державинской в Саратове мужчина встретил 7-летнюю девочку, которая гуляла во дворе своего дома и играла с кошкой. Под предлогом показа котят он увел ее на безлюдный участок в лесополосе.

Там, он стал угрожать ребенку расправой над кошкой, после чего, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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