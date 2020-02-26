Парень верхом на полупони догнал грабителя и сдал полиции

В Калининграде 18-летний молодой человек Денис Шипилов проявил бдительность и помог полиции задержать грабителя. Об этом пишет портал «Клопс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

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Инцидент произошел рядом с Северным вокзалом. Парень заметил, что мужчина выбежал из торгового центра, а следом за ним выскочила женщина, кричавшая о помощи. Молодой человек оказался не из робкого десятка – он запрыгнул на полупони и бросился в погоню за грабителем, который украл прилавка мобильный телефон.

Отмечается, что Денис координировал действия полицейских, сообщая им, куда направился злоумышленник. В итоге преступник был задержан. Им оказался 20-летний ранее судимый калининградец. В его отношении возбуждено уголовное дело.