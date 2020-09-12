Отказавшаяся надеть бахилы фельдшер отсудила у женщины 30 тысяч

В Ростове-на-Дону отказавшаяся надеть бахилы фельдшер скорой помощи выиграла суд у женщины, которая потребовала у нее надеть бахилы во время вызова, пишет «КП».

Ранее в Сети появилось видео перепалки медика с супругой пациента. Недовольная женщина не захотела пускать фельдшера, которая приехала на вызов к больному мужчине, пока та не наденет бахилы.

Медик отказалась, пояснив, что это делать запрещено по нормативам в целях безопасности. После скандала она подала иск в суд о защите чести и достоинства.

В итоге ей выплатят 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Ответчик на суд даже не пришла.